Офіс генпрокурора зобов’язали відкрити справу про держзраду представників ОПЗЖ

Офіс генпрокурора зобов’язали відкрити справу про держзраду представників ОПЗЖ

Укрінформ
Печерський районний суд Києва зобов'язав Офіс генерального прокурора внести відомості щодо вчинення представниками "Опозиційної платформи – за життя" державної зради через їхній візит до Держдуми РФ у березні.

Про це повідомила депутат із фракції "Голос" Соломія Бобровська у Facebook.

"Печерський районний суд зобов'язав Офіс генерального прокурора внести відомості щодо вчинення представниками ОПЗЖ державної зради. Сподіваюсь, всі пам'ятають, як ОПЗЖ катались в Москву на особисті зустрічі з Путіним і депутатами Думи?" - написала Бобровська.

Депутат додала, що слідча суддя в ухвалі зазначила, що наведені відомості "дійсно свідчать про ознаки злочину".

Бобровська заявила, що за 24 години очікує від ОГП номер провадження, а також ефективного розслідування.

Читайте також: Білецький звернувся до СБУ та Мін’юсту з вимогою розслідувати діяльність ОПЗЖ

Як повідомлялося, у березні делегація українських народних депутатів від "Опозиційної платформи – За життя" зустрілася з депутатами Державної думи Росії в Москві. У партії заявили, що сторони обговорювали створення "парламентського виміру нормандського формату" в рамках роботи міжфракційного депутатського об'єднання "Міжпарламентський діалог в ім'я миру: Україна – Росія – Німеччина – Франція", створеного у Верховній Раді 12 листопада 2019 року.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-