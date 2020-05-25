Офіс генпрокурора зобов’язали відкрити справу про держзраду представників ОПЗЖ

Печерський районний суд Києва зобов'язав Офіс генерального прокурора внести відомості щодо вчинення представниками "Опозиційної платформи – за життя" державної зради через їхній візит до Держдуми РФ у березні.

Про це повідомила депутат із фракції "Голос" Соломія Бобровська у Facebook.

"Печерський районний суд зобов'язав Офіс генерального прокурора внести відомості щодо вчинення представниками ОПЗЖ державної зради. Сподіваюсь, всі пам'ятають, як ОПЗЖ катались в Москву на особисті зустрічі з Путіним і депутатами Думи?" - написала Бобровська.

Депутат додала, що слідча суддя в ухвалі зазначила, що наведені відомості "дійсно свідчать про ознаки злочину".

Бобровська заявила, що за 24 години очікує від ОГП номер провадження, а також ефективного розслідування.

Як повідомлялося, у березні делегація українських народних депутатів від "Опозиційної платформи – За життя" зустрілася з депутатами Державної думи Росії в Москві. У партії заявили, що сторони обговорювали створення "парламентського виміру нормандського формату" в рамках роботи міжфракційного депутатського об'єднання "Міжпарламентський діалог в ім'я миру: Україна – Росія – Німеччина – Франція", створеного у Верховній Раді 12 листопада 2019 року.