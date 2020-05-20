Порошенко закликає СБУ розслідувати ситуацію щодо "плівок Деркача"

Лідер партії "Євросолідарність" і колишній президент України Петро Порошенко назвав сфабрикованими аудіоматеріали, оприлюднені народним депутатом Андрієм Деркачем, і закликав СБУ розслідувати цю ситуацію.

Про це йдеться в заяві політика, опублікованій на сайті партії.

«Аудіофайли, які вчора демонстрував випускник Вищої школи КДБ ім. Дзержинського у Москві, – сфабриковані. Але сировину вони могли здобути, зокрема, в Офісі чинного Президента. СБУ має розслідувати, хто це зробив. З чиєї санкції? Кому це вигідно?» – наголосив Порошенко.

За його словами, все це вилилося у спецоперацію проти стратегічних відносин України з США, «ключовим нашим партнером, здатним стримувати Росію».

Водночас Порошенко підкреслив, що міжнародне становище України за рік значно погіршилося.

«Україна ще до коронавірусу випала із пріоритетів світових держав. Сформульований нами принцип «нічого про Україну без України», якого раніше дотримувалися усі наші партнери, тепер порушується. Інтеграція до ЄС та НАТО залишається лише на папері. Усі ці зміни на руку лише Росії. Як і нова атака на стратегічне партнерство між Україною та США», – заявив він.

Порошенко висловив сподівання, що Президент Володимир Зеленський зрозуміє це.

«Це звернення значною мірою адресоване і йому. Як порада, до якої у нього є можливість дослухатися», – додав Порошенко.

Він наголосив, що п’ята колона Кремля розпочала масштабну спецоперацію проти України. «Через втягування у передвиборчу боротьбу в США вони намагаються підірвати двопартійну підтримку України Сполученими Штатами. Як відомо, ця підтримка ґрунтується на консенсусі, – згоді і республіканців, і демократів максимально сприяти Україні у боротьбі із російською агресією і в наших намірах приєднатися до НАТО», - заявив експрезидент.

Порошенко назвав Джо Байдена другом і союзником України та наголосив, що українці мають бути вдячні Байдену за ту роль, яку він відіграв як віцепрезидент в адміністрації Обами.

«Ми не втручалися у кампанію 2016 року. Після неї, незважаючи на протидію Москви, не допустили паузи у стосунках, налагодили діалог із новою адміністрацією. Президентові Трампу ми теж вдячні і за «Джевеліни», і за санкції, і у тому числі, за «Північний потік-2» та інші дружні приклади солідарності з Україною. Забезпечення двопартійної підтримки було основою моєї стратегії у стосунках із США. Зруйнувати таку підтримку на фоні непередбачуваного результату виборів означає істотно послабити Україну у нашій протидії набагато сильнішому ворогу. Проросійські провокатори прагнуть залишити нас сам-на-сам із Кремлем. І навіть не маскуються», – заявив Порошенко.

Головними ж інформаційними спонсорами провокації, на думку Порошенка, стали три проросійських канали, а також медіаресурси «олігарха, який перебуває під слідством Федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів США».

Як повідомляв Укрінформ, депутатська група "За майбутнє" вимагає створити тимчасову слідчу комісії через аудіоматеріали, оприлюднені народним депутатом Андрієм Деркачем, які начебто вказують на те, що колишній віцепрезидент США Джо Байден чинив вплив на п'ятого Президента України Петра Порошенка.

За словами Деркача, «плівки» він отримав від журналістів-розслідувачів, а запис розмов робив особисто Порошенко.

Перша тема аудіозаписів, як зазначив депутат, стосується отримання «$1 млрд в обмін на збереження схем Burisma і міжнародної корупції». За його словами, розмови датовані 2015-2016 рр., в них, зокрема, йдеться про необхідність звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, «який розслідував справу Burisma і вийшов на Байдена».

Як заявив Деркач, отриманий $1 млрд був спрямований на отримання військових держзамовлень підприємствами, які мають стосунок до Порошенка.

Друга тема записів, за словами депутата, стосується розвалу парламентської коаліції та виборів у лютому 2016 року. Окрім того, додав Деркач, у розмовах ідеться про вплив Байдена через наглядові ради великих держпідприємств.

У свою чергу речник передвиборчого штабу Джо Байдена Едрю Бейтс назвав аудіозаписи, які опублікував народний депутат України Андрій Деркач, сильно відредагованими та заявив, що їх поява пов'язана з черговою спробою з боку РФ дискредитувати політика.