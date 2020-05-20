Президент каже, що не читає сценарії студії “Квартал 95”

Президент України Володимир Зеленський не читає сценарії студії «Квартал 95», оскільки не має на це часу.

Про це він заявив на пресконференції у середу, 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Не бачу (тексти – ред.), не маю часу, сценарії не читаю», - сказав глава держави.

Як повідомлялось, у жовтні 2019 року в ефірі програми «Світське життя» актриса Олена Кравець розповідала, що жарти «Кварталу 95», які сценаристи пишуть про Президента та його дружину Олену, Зеленський особисто вичитує.

У листопаді 2019 року дружина Президента Олена Зеленська в інтерв’ю журналу Vogue розповіла, що й далі пише сценарії для «Кварталу».