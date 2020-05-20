Президент заявив, що кумів на важливі посади не призначає

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що не призначає на важливі державні посади своїх кумів, а тільки за професійними якостями.

Про це Президент сказав під час пресконференції 20 травня, присвяченій підсумкам першого року його каденції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Жодного кума чи військового друга я не буду призначати. Жодного кума чи військового друга я не призначив», - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста про те, чому на важливі посади призначено людей не за професійними ознаками, а за ознаками близькості до глави держави.

Зеленський наголосив що Генерального прокурора України Ірину Венедіктову вважав за потрібне призначити тому, що обіцяв народу, що до влади прийдуть інші люди, тому що вона є новою людиною у владі. Глава держави зазначив, що познайомився із нею під час президентської передвиборчої кампанії. «Вона має певну освіту, вона практик, вона має звання. Вона була депутатом у Верховній Раді по списках партії «Слуга народу». Ми запропонували людей, які дійсно були чисті, які не були раніше у ГПУ, тому вона і стала очільником Генеральної прокуратури», - сказав Зеленський.

Він також прокоментував призначення керівником Офісу Президента Андрія Єрмака. «Пан Єрмак не має досвіду кінопродюсера, да пробачить мені пан Єрмак. Пан Єрмак завжди був досвідченим юристом. Пан Єрмак має саме той досвід, який потрібний голові офісу, як мені здається. Це інститут міжнародних відносин, правознавство, міжнародне право – це і є освіта пана Єрмака. Пан Єрмак не є моїм кумом, він є моєю довіреною особою, я йому довіряю», - сказав глава держави.

За словами Зеленського, Сергій Шефір (перший помічник Президента - ред.) допомагає йому, але при цьому не отримує заробітну плату із державного бюджету «Так, він допомагає, але він не отримує зарплату, бо поставити на посаду людей, щоб вони отримували заробітну плату від держави я не хочу. Так, він мені допомагає. Мені потрібні помічники. У мене їх аж двоє цих помічників – Марія Левченко, яка була моїм помічником, коли працював продюсером, і Сергій Шефір, якому я довіряю», - додав Президент.

Зеленський визнав, що в Україні нині є кадровий голод.

Він запросив кореспондента Української правди Романа Кравця прийти і попрацювати в ОП. «Ви самі можете обрати собі посаду і потім відповідати за свої кроки та дії. Я вам наріжу програму дій, і ви будете працювати, як Єрмак, 25 годин на добу, хоча їх 24 години на добу. Я вас запрошую», - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, 15 травня громадська організація "Комітет виборців України" оприлюднила дані, що впродовж першого року президентства Володимира Зеленського понад 30 осіб, які раніше працювали в структурах «Студії Квартал 95», її дочірніх організаціях, надавали послуги компанії, співпрацювали із Зеленським на професійній основі, були знайомими, друзями, родичами Зеленського чи його оточення, отримали державні посади. Із них 12 безпосередньо працювали в «Студії Квартал 95».

20 травня 2020 року виповнився рік з дня інавгурації Володимира Зеленського, який переміг на виборах Президента України. Пресконференція Зеленського проходить на території паркової частини Маріїнського палацу.