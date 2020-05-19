Вакантні місця в уряді планують заповнити протягом двох тижнів – Арахамія

Протягом двох тижні вакантні місця в Кабінеті міністрів планують заповнити.

Про це повідомив голова депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Давид Арахамія під час брифінгу 19 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наскільки мені відомо, протягом двох тижнів десь будуть заповнені вакантні місця. Кандидатур я не знаю, чесно кажу", – сказав політик.

Водночас він заперечив можливість повного перезавантаження Кабміну.

"На зараз? Думаю, що ні", – сказав депутат.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня Верховна Рада України затвердила склад нового Кабінету міністрів, який представив новий Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. На сьогодні в уряді залишаються вакантними посади міністрів культури та інформаційної політики, енергетики та захисту довкілля, освіти і науки.