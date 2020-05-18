Арахамія сказав, коли ухвалять закон про реформу СБУ

Законопроєкт про Службу безпеки буде ухвалено після проєкту закону про Бюро фінансових розслідувань, розгляд якого планується через 2 тижні.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі програми "HARD з Влащенко" на телеканалі ZIK у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Через два тижні виносимо законопроєкт про Бюро фінансових розслідувань. Як тільки ми його приймаємо, наступним йде законопроєкт про СБУ. Чому має бути така послідовність? Тому що не може просто так зникнути ряд функцій економічних контролюючих просто у держави. Тому вони повинні перетекти до якогось правонаступника", - розповів Арахамія.

За словами депутата, під час розробки законопроєкту про реформу СБУ автори зіткнулися з проблемою виплат компенсацій співробітникам, яких пропонується скоротити.

"Для того, щоб скоротити 7 тисяч осіб, потрібно в бюджеті було закласти на виплати компенсацій при скороченні величезну суму. Ця сума не була закладена в той час, коли ми почали обговорювати, це до речі в моєму підкомітеті, питання скорочення. Виявилося, що у нас не закладено взагалі грошей на те, щоб виплатити всі ці компенсації. Відповідно, скорочення неможливо провести. Зараз ми вже підготувалися до цього... все рухається, звичайно, не так швидко як хочеться людям", - зазначив Арахамія.

Політик прогнозує, що процес реформування СБУ закінчиться до кінця року.

"Я думаю, що якщо так говорити про весь цей transition від старого СБУ до нового - це станеться з великою ймовірністю ближче до кінця року - закони, підзаконні акти та безпосередньо решта всього", - вважає Арахамія.