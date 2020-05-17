Рада наступного тижня візьметься за легалізацію грального бізнесу

У найближчий четвер, 21 травня, Верховна Рада України розгляне законопроєкт "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (№ 2285-д).

Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Facebook.

"У найближчий четвер нас чекає початок розгляду закону про легалізацію грального бізнесу 2285-д", - написав Железняк.

За його словами, до законопроєкту подано "навіть менше ніж 3,5 тисячі правок". "Це десь при бажанні біля місяця розгляду в залі по повній процедурі", - зазначив народний депутат.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про легалізацію грального бізнесу 16 січня 2020 року. Його підтримали 260 народних депутатів.

Документ запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Також законопроєкт дозволяє розташовувати зали з гральними автоматами лише у готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок. Крім того, згідно з документом, резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України. Законопроєктом передбачається і регулювання "класичних" лотерей.