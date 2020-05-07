Законопроєкт про страхування медиків пройшов комітет ВР

Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував парламенту ухвалити закон щодо підвищення соціального захисту медичних працівників.

Про це повідомляє Інформаційне управління апарату ВР.

«Депутати підтримали законопроєкт № 3376-1, який підвищує соціальний захист медиків, зайнятих у боротьбі з COVID-19, та членів їх сімей. Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді включити законопроєкт № 3376-1 до порядку денного позачергового засідання та за результатами розгляду прийняти за основу і в цілому як закон», - йдеться в повідомленні.

Зазначений законопроєкт передбачає, що виплати медикам, які захворіли на COVID-19, прирівнюються до виплат учасників бойових дій.

На випадок встановлення групи інвалідності для медпрацівника внаслідок зараження СOVID-19 уряд буде виплачувати компенсацію у розмірі 300 прожиткових мінімумів, що становить 600 тис. грн.

Виплати родині медичного працівника в разі летального випадку становитимуть 750-кратний розмір прожиткового мінімуму, тобто 1,5 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, Голова ВР Дмитро Разумков 5 квітня підписав розпорядження про скликання на вимогу 156 народних депутатів позачергового пленарного засідання парламенту 7 травня о 14:00.

На засіданні депутати планують розглянути два законопроекти - про страхування лікарів у випадку інфікування коронавірусом і щодо безкоштовного обов’язкового тестування на COVID-19.