Наступне засідання Ради скличуть з ініціативи депутатів 12 травня – Разумков

Наступне позачергове пленарне засідання Верховної Ради буде скликане з ініціативи народних депутатів у вівторок, 12 травня.

Про це повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24" увечері 4 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз ми говоримо про те, що, скоріш за все, наступне засідання Верховної Ради України буде скликатися 150 народними депутатами і, скоріш за все, воно відбудеться у вівторок (12 травня - ред.)", - сказав спікер.

За словами Разумкова, попередньо планувалося скликати таке засідання у п'ятницю, 8 травня, але це не дозволили "деякі регламентні норми".

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Раніше про те, що наступне позачергове засідання ВР відбудеться 12 травня, повідомляв народний депутат Олександр Качура (фракція партії "Слуга народу").