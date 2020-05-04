На президентських виборах Зеленського підтримали б 45% українців

Партію "Слуга народу" на виборах до Верховної Ради підтримали б 41,5 відсотка громадян України, а за Володимира Зеленського на президентських виборах проголосувало б 45 відсотків українців.

Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Згідно з опитуванням, якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський, якого підтримали 45,1% тих, хто візьме участь у виборах і вже визначився за кого голосуватимуть. Голосувати за лідера партії "Європейська солідарність", п'ятого президента Петра Порошенка планують 12,8%, а за лідера партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка - 10,8%, за лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка - 6% українців, за лідера Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлію Тимошенко - 5,4 % , за лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка - 3,5% , за лідера Радикальної партії Олега Ляшка - 2,3%.

На виборах до Верховної Ради партію "Слуга народу" готові підтримати 41,5% опитаних, Європейську солідарність - 13,9%, Опозиційну платформу — За життя - 14,2%, Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 7%, партію "Сила і честь" - 4,5, а партію "Голос" - 3,1%.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 24 до 29 квітня методом телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних і стаціонарних телефонів. Було опитано 2056 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% із імовірністю 0,95.

Дослідження було проведено в рамках проєкту Центру Разумкова, який здійснюється за підтримки представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні.