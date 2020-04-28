Відеоконференція глав МЗС країн "нормандської четвірки" відбудеться 30 квітня – Кулеба

Відеоконференція міністрів закордонних справ України, Франції, Німеччини і Росії відбудеться 30 квітня.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу 28 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Відеоконференція відбудеться в цей четвер, 30 квітня. Будуть усі чотири міністри закордонних справ. Я дякую їм усім за те, що вони погодилися взяти участь у цьому заході», - сказав Кулеба.

Він додав, що потреба в розмові глав МЗС нормандського формату давно назріла.

«Адже ми бачимо, що рішення нормандського паризького саміту пробуксовують. І нам потрібно надати імпульс на шляху до їх виконання, щоб відкрити шлях до наступного саміту в Берліні, де потрібно буде досягати нових домовленостей і рухатися шляхом до припинення війни, деокупації українських територій і зрештою до припинення російської агресії загалом», - акцентував дипломат.

У цьому контексті він зазначив, що основна мета цієї зустрічі - по-перше, оцінити те, що було зроблено «з моменту паризького саміту і до цього четверга».

«На думку української сторони, тут з позитиву можна відзначити лише обміни і повернення незаконно утримуваних громадян, які відбулися. Друге – спробувати, і це буде, напевно, найскладніша частина розмови, встановити причини, чому на інших напрямах, з інших питань у нас відбувається стагнація. І третій елемент – це напрацювати якісь принаймні нариси рішень наявних проблем і надати імпульс Тристоронній контактній групі, щоб вона уже безпосередньо опікувалася розробкою детальних рішень і їх імплементацією», - зазначив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, відеоконференцію міністрів закордонних справ країн нормандського формату 22 квітня анонсував глава німецького МЗС Гайко Маас. При цьому в Берліні не називали її дату. Водночас в МЗС України раніше повідомляли, що така конференція попередньо запланована на 30 квітня.

Остання зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" відбулася 9 грудня 2019 року. Тоді на саміті у Парижі зібралися президенти України, Франції та Росії Володимир Зеленський, Еммануель Макрон і Володимир Путін, а також канцлер ФРН Ангела Меркель. Сторони домовилися про припинення вогню на сході України, проте підконтрольні РФ бойовики неодноразово порушували режим тиші.

Також у Парижі сторони домовилися, що наступний саміт в нормандському форматі відбудеться через чотири місяці, тобто у квітні 2020 року, однак через пандемію коронавірусу він був скасований.