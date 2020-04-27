Єрмак ініціює створення Ради ветеранів при Офісі Президента

Про це Єрмак сказав під час робочої наради зі своїми заступниками, повідомляється на сайті Президента.

«Керівник Офісу Президента також виступив з ініціативою створення ради ветеранів, яка працюватиме як дорадчий орган при Офісі глави держави. На переконання Андрія Єрмака, до її складу можуть увійти учасники бойових дій, які нині захищають територіальну цілісність і суверенітет України, члени їхніх родин, волонтери, військові», - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ОП, такий орган пропонується створити з метою оперативного реагування на запити ветеранів та їхніх рідних, надання підтримки у розв'язання нагальних питань.

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На нараді також йшлося про фінансування лікарень, які першими приймають недужих з коронавірусом у Кропивницькому, забезпечення надбавки до заробітної плати соціальним працівникам у Полтавській області, збереження дотацій у низці регіонів.

Голова ОП Єрмак зі своїми заступниками обговорив необхідність продовження законів щодо забезпечення подолання COVID-19 в Україні, термін дії яких закінчується.

Фото: president.gov.ua