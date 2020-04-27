Єрмак ініціює створення Ради ветеранів при Офісі Президента

Єрмак ініціює створення Ради ветеранів при Офісі Президента

Укрінформ
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак ініціює створення ради ветеранів, яка працюватиме як дорадчий орган при Офісі глави держави.

Про це Єрмак сказав під час робочої наради зі своїми заступниками, повідомляється на сайті Президента.

«Керівник Офісу Президента також виступив з ініціативою створення ради ветеранів, яка працюватиме як дорадчий орган при Офісі глави держави. На переконання Андрія Єрмака, до її складу можуть увійти учасники бойових дій, які нині захищають територіальну цілісність і суверенітет України, члени їхніх родин, волонтери, військові», - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ОП, такий орган пропонується створити з метою оперативного реагування на запити ветеранів та їхніх рідних, надання підтримки у розв'язання нагальних питань.

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На нараді також йшлося про фінансування лікарень, які першими приймають недужих з коронавірусом у Кропивницькому, забезпечення надбавки до заробітної плати соціальним працівникам у Полтавській області, збереження дотацій у низці регіонів.

Голова ОП Єрмак зі своїми заступниками обговорив необхідність продовження законів щодо забезпечення подолання COVID-19 в Україні, термін дії яких закінчується.

Фото: president.gov.ua

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