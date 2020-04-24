На Банковій розглядають можливість створення експертної ради за участю ветеранів

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч з учасниками бойових дій і членами сімей загиблих українських військових, під час якої йшлося про можливість створення експертної ради за участю ветеранів.

Як зазначили в ОП, також на зустрічі, яка відбулася за участю представників Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану та АТО, були порушені актуальні питання матеріального забезпечення та соціального захисту військових і членів їхніх родин.

"З метою налагодження активної взаємодії та долучення ветеранів до обговорення державних рішень з важливих для них питань було розглянуто можливість створення експертної ради за участю ветеранів при Президентові України", - розповіли в пресслужбі Офісу глави держави.

Єрмак запевнив, що для ОП важливо тісніше співпрацювати з ветеранами та вибудовувати системний діалог.

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Він також додав, що для Президента Володимира Зеленського важливо враховувати побажання ветеранів щодо реабілітації, працевлаштування, забезпечення житлом та інших соціальних питань.

"Нам важлива ваша точка зору щодо шляхів повернення Донбасу та Криму. Важлива ваша думка про реформу українського війська, про оборонні програми, про якість цивільних реформ, результати яких ви можете відчувати на собі. Тому ми хотіли б спілкуватися на постійній основ", – звернувся Єрмак до учасників зустрічі.

Фото: president.gov.ua