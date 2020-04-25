Уряд врегулював питання зарплат працівників митниці
Ця постанова визначає схему окладів державним службовцям, але не змінює безпосередньо самі розміри окладів, повідомляє Урядовий портал.
«Особи, які перебувають на держслужбі зберігають оклади, визначені для держслужбовців. Однак в контексті переходу Державної митної служби до роботи у форматі єдиної юридичної особи, керівництво ДМС отримує можливість збільшити на 50% посадові оклади тим працівникам, які переходитимуть на контракт. Це збільшення відбуватиметься в рамках незмінності Фонду заробітної плати», – йдеться у повідомленні.
Окремо на Урядовому порталі зазначають, що за працівниками спеціалізованого підрозділу митних органів, які безпосередньо здійснюють розроблення програмного забезпечення, зберігаються попередні умови оплати праці, встановлені законом ще у 2018 році.