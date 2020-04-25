Уряд врегулював питання зарплат працівників митниці

Уряд врегулював питання зарплат працівників митниці

Укрінформ
Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка затверджує схему окладів посадових осіб і працівників митних органів у 2020 році.

Ця постанова визначає схему окладів державним службовцям, але не змінює безпосередньо самі розміри окладів, повідомляє Урядовий портал.

«Особи, які перебувають на держслужбі зберігають оклади, визначені для держслужбовців. Однак в контексті переходу Державної митної служби до роботи у форматі єдиної юридичної особи, керівництво ДМС отримує можливість збільшити на 50% посадові оклади тим працівникам, які переходитимуть на контракт. Це збільшення відбуватиметься в рамках незмінності Фонду заробітної плати», – йдеться у повідомленні.

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Окремо на Урядовому порталі зазначають, що за працівниками спеціалізованого підрозділу митних органів, які безпосередньо здійснюють розроблення програмного забезпечення, зберігаються попередні умови оплати праці, встановлені законом ще у 2018 році.

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