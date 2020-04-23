ЄС потрібна нова політика щодо України з перспективою членства – Карл фон Габсбург

Євросоюзу потрібна нова політика щодо України, яка передбачатиме перспективу членства.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив глава Дому Габсбургів, президент Пан'європейського руху Австрії Карл Габсбург-Лотаринзький.

"Вона (Україна – ред.) зараз належить до Європейської політики сусідства, яка не передбачає перспективи членства. Ось чому ми в Пан’європейському союзі чітко заявляємо, що потрібна нова політика щодо України, яка передбачатиме перспективу приєднання. Ціль тут очевидна, але шлях все ще важкий", - сказав Карл фон Габсбург, коментуючи питання щодо того, чи матиме коронакриза наслідки для євроінтеграційних перспектив України.

За його словами, загалом ЄС у питання розширення "продемонстрував свою дієздатність, хоча і з певним зволіканням".

"Переговори про приєднання наразі мають розпочатися з Албанією та Македонією (тепер офіційно Північна Македонія, - ред.). І це добре. Країни Південно-Східної Європи однозначно належать до Європи", - сказав він.

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