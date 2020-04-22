"ЄС" хоче, аби позачергова Рада ухвалила закони про банки та страхування медиків

Партія "Європейська солідарність" вимагає на найближчому засіданні Верховної Ради проголосувати за закон про банки та закон про страхування медиків на випадок смерті чи захворювання на COVID-19.

Про це йдеться у заяві пресслужби політсили.

"Європейська солідарність" вимагає винесення на найближче позачергове засідання Верховної Ради закону про банки, від ухвалення якого залежить отримання міжнародної допомоги на подолання наслідків коронавірусу та економічної кризи. Зокрема, це стосується й 1 мільярда 200 мільйонів євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу, про яку оголошено у середу. Рішення лобіював п’ятий президент України Петро Порошенко, і тепер від «монобільшості» та Володимира Зеленського залежить, чи надійдуть в Україну ці гроші, щоб підтримати обороноздатність, забезпечити підтримку медиків і соціальний захист людей", - йдеться у заяві.

У "Європейській солідарності" вважають, що "Банкова свідомо всупереч національним інтересам затягує голосування за закон у другому читанні".

"Європейська солідарність" також вимагає включення до порядку денного законопроєкту 3376, поданого Петром Порошенком та іншими членами фракції, про страхування медичних працівників на випадок смерті або захворювання від коронавірусу. Йдеться відповідно про півтора мільйона та двісті тисяч гривень. В Україні, як відомо, склалася критична ситуація, коли майже кожен п’ятий з-поміж інфікованих – медик, і вони потребують захисту для ефективної протидії пандемії та лікування українців", - зазначають у партії.

При цьому у "Європейській солідарності" виступають категорично проти, щоби будь-які питання, які не стосуються боротьби з коронавірусом чи подолання економічної кризи, виносилися на позачергове засідання Верховної Ради.

Як повідомляв Укрінформ, 22 квітня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання парламенту у п'ятницю, 24 квітня.