Позачергова Рада збереться 24 квітня о 13.00 – депутат

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради відбудеться 24 квітня о 13.00.

Про це повідомив член фракції «Слуга народу» Олександр Качура Telegram-каналі.

«Позачергове засідання Ради відбудеться у п'ятницю (24.04). Початок о 13:00», – зазначив Качура.

Він додав, що точний порядок денний позачергового засідання буде відомий 22 квітня. Читайте також: Зеленський підписав закон про зміни до КПК на час карантину

Як повідомляв Укрінформ, на цьому позачерговому засіданні ВР планує розглянути проекти постанов про скасування закону, що стосується змін до Регламенту щодо спеціальної процедури розгляду законопроектів у другому читанні.