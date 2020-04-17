Кредитні канікули, лікарі та свята: Шмигаль провів нараду з мерами

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів селекторну нараду з мерами міст - членами Асоціації міст України, під час якої обговорювалися питання фінансування заходів щодо протидії коронавірусу, стану місцевих бюджетів та господарських проблем міст.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Все це вимагає пильної уваги з боку місцевої влади. Вже у середу на своєму черговому засіданні уряд затвердить порядок розподілу коштів, направлених на боротьбу з COVID-19. Всі лікарі, які дотичні до боротьби з коронавірусом, мають отримати підвищену заробітну плату. Це повністю екстрена медицина та лікарі всіх медичних закладів, які визначені як опорні, адже вони щонайперше приймають хворих», – сказав Шмигаль.

Під час наради міські голови порушили питання щодо наповнення місцевих бюджетів.

Шмигаль повідомив, що кошти з Фонду по боротьбі з коронавірусом та його наслідками будуть направлені на медицину та доплати лікарям, а відтак – повернуться у регіони.

Міські голови також порушили питання щодо можливості отримання кредитних канікул для міст по проєктах, які проводять спільно зі Світовим банком, ЄБРР та іншими міжнародними фінансовими організаціями.

«Уряд готовий виступити посередником у перемовинах для того, аби централізовано залучити кошти для міст. Міжнародні фінансові організації пропонують різні види допомоги державі. Ми запропонуємо, щоб вони цю допомогу спрямували, наприклад, не на закупівлі, а на відшкодування частини відсотків по кредитах, щоб зняти з міст це навантаження», – сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр також зазначив, що найперша проблема у боротьбі із поширення інфекції - це дотримання карантинних обмежень та безпечне проходження святкових днів.

У нараді також взяли участь перший заступник голови Офісу Президента України Сергій Трофімов, мер Києва та голова Асоціації міст України Віталій Кличко, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, міністр Кабінету Міністрів України Олег Німчинов, перший заступник міністра фінансів Денис Улютін та інші представники уряду.

Фото: Урядовий портал