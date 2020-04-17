Глава Фонду держмайна каже, що його попередник хоче повернути посаду через суд

Колишній виконувач обов'язків голови Фонду держмайна Віталій Трубаров подав позов до Адміністративного суду Києва про поновлення на посаді.

Про це під час онлан-брифінгу повідомив нинішній очільник ФДМУ Дмитро Сенниченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Трубаров хоче поновитися на посаді голови ФДМУ. Адміністративний суд м. Києва сьогодні прийняв справу до розгляду", - зазначив Сенниченко.

Пропуск термінів оскарження свого звільнення, за словами Сенниченка, Трубаров пояснив тим, що він боявся переслідувань з боку експрем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Як повідомлялось, рішення про звільнення Трубарова з посади було ухвалене урядом Олексія Гончарука у вересні 2019 року. Автором подання про зміну керівництва Фонду держмайна був сам тодішній прем’єр-міністр.