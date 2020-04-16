Депутати "ЄС" відновили державний прапор над пам’ятним знаком Нігояну у центрі Києва
Про це повідомляє пресслужба політсили.
«... Ми маємо пам’ятати кожного, хто став Героєм Небесної Сотні. Тому що саме їхня жертва дала нам шанс на нашу державу», – цитує пресслужба народного депутата від «Європейської Солідарності» Софію Федину.
П’ятий Президент України Петро Порошенко, у свою чергу, сказав: «Ми будемо захищати Україну так, як захищають нашу державу бійці на фронті, так, як захищають наших людей медики».
За словами нардепа Володимира В’ятровича, «ми зараз бачимо, що опиняємося знову у ситуації, коли держава фактично усувається від процесів збереження пам`яті про Майдан. Ми маємо бути до того готовими. Ми маємо брати на себе відповідальність за те, щоб зберігати цю пам`ять".
Активісти Майдану Сергій Нігоян та Михайло Жизневський відкрили сумний список Небесної Сотні - вони загинули від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі столиці 22 січня 2014 року.