Уряд звільнив держсекретаря Мінінфраструктури

Кабінет міністрів України звільнив Андрія Галущака з посади державного секретаря Міністерства інфраструктури України.

Відповідне розпорядження Кабінету міністрів від 15 квітня 2020 року № 415-р оприлюднене на Урядовому порталі.

"Звільнити Галущака Андрія Едуардовича з посади державного секретаря Міністерства інфраструктури України відповідно до частини першої статті 871 Закону України “Про державну службу”, - йдеться в розпорядженні.

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Андрій Галущак був призначений на посаду державного секретаря Міністерства інфраструктури України у грудні 2016 року. До того він обіймав посаду начальника департаменту інвестиційної політики АТ "Укрзалізниця".