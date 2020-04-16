Авакову призначили радника

Радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова призначено Владислава Бухарєва.

Про це інформує пресслужба відомства.

"Радником міністра внутрішніх справ призначено Владислава Бухарєва", - йдеться у повідомленні.

Бухарєв - народний депутат України VІІІ скликання. Має військове звання генерал-полковник та спеціальне звання – генерал-лейтенант податкової міліції.

У 2019 році очолював Службу зовнішньої розвідки України (11 червня – 11 вересня). У цьому ж році став першим заступником голови СБУ – начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (11 вересня – 8 листопада).

У 2014 році також обіймав посаду першого заступника голови СБУ - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (березень-липень).