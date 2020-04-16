ЦВК непокоїть доля виборчкомів за умов скорочення фінансування

У Центральній виборчій комісії стурбовані тим, як будуть формуватися та функціонувати виборчі комісії в умовах скорочення фінансування місцевих виборів.

Про це сказав голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко під час прямого ефіру на сторінці Громадянської мережі ОПОРА у Facebook, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо оцінювати ті зміни до обсягу фінансування, можна припустити, що ідеться про скорочення фінансування саме на оплату праці членів виборчих комісій і залучених працівників. Тому що на ці цілі було передбачено близько 1 мільярда 400 млн гривень, відповідно, воно десь так і кореспондується. І це одне із основних питань, яке найбільше нас непокоїть: чи за таких умов будуть сформовані виборчі комісії, чи будуть дільничні виборчі комісії в першу чергу, і чи будуть вони ефективно виконувати свою функцію», - зазначив Діденко.

Як повідомлялося, Верховна Рада України 13 квітня ухвалила закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Згідно зі змінами, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів зменшена на 1 млрд 154 млн 988 тис. грн.

У затвердженому парламентом законі про Державний бюджет на 2020 рік видатки за цією статтею становили 2 млрд 154 млн 988 гривень.

Відповідно до статті 141 Конституції України чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах. Таким чином, чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Згідно з чинним законодавством Верховна Рада призначає чергові місцеві вибори не пізніше, ніж за 90 днів до дня виборів.