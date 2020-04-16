Уряд звільнив першого заступника міністра у справах ветеранів

Кабінет міністрів звільнив за власним бажанням Антона Колумбета з посади першого заступника міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Відповідне розпорядження оприлюднене на Урядовому порталі.

«Звільнити Колумбета Антона Сергійовича з посади першого заступника міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України за власним бажанням», - йдеться у документі.

Як повідомляв Укрінформ, Антон Колумбет був призначений першим заступником міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб 25 вересня 2019 року.