Кулеба прокоментував повідомлення ЗМІ про "меморандум" від Ірану

Україна продовжує переговори з Іраном у справі про збиття літака Міжнародних авіаліній України. Зокрема, й щодо отримання "чорних скриньок".

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter, коментуючи повідомлення ЗМІ про нібито запропонований Іраном Україні меморандум про взаєморозуміння.

"Повідомлення ЗМІ про меморандум Ірану варто сприймати як... повідомлення ЗМІ. Переговори тривають. Працюємо для отримання "чорних скриньок". Ключове для нас: встановлення справедливості, виплата компенсацій родинам, притягнення до відповідальності згідно з нормами міжнародного права", - повідомив міністр.

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Раніше Radio Farda повідомило, що іранська влада направила МЗС України проєкт меморандуму про взаєморозуміння, аби Київ не подавав судові позови у зв’язку з авіакатастрофою літака МАУ біля Тегерана 8 січня.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що катастрофа сталася через технічну проблему літака, проте 11 січня Іран визнав, що авіалайнер був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", яку Іран отримав з Росії.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ наполягала на передачі бортових самописців до Франції, яка має необхідні технічні можливості для розшифрування.