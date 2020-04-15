Кабмін у середу збирається на засідання

Кабінет міністрів на засіданні у середу розгляне питання повноважень Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв’язку з коронавірусом та порядок надання підтримки малому підприємництву.

Початок засідання очікується о 13.00, повідомляється на Урядовому порталі.

Зокрема, відповідно до оприлюдненого порядку денного Кабмін планує вдосконалити роботу та уточнити повноваження Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв'язку з вжиттям заходів, пов'язаних з поширенням на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

Також уряд має розглянути питання про внесення змін до деяких своїх постанов щодо питань електронної системи охорони здоровʼя та до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки реалізації комплексної реформи державного управління.

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Крім того, на порядку денному - затвердження критеріїв та умов визначення банками, у яких державі належить 75 і більше відсотків статутного капіталу, заходів з управління проблемними активами; внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки субʼєктам мікропідприємництва та малого підприємництва.

Також Кабмін планує розглянути питання щодо схвалення проєкту Національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики у 2019 році.