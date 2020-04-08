Єрмак зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США в Україні

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, під час якої обговорили питання співпраці України та МВФ, також пандемію коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті Офісу Президента 8 квітня.

"Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з Тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін... Були також обговорені питання співпраці України з МВФ", - йдеться у повідомленні.

Єрмак повідомив, що найближчим часом відбудеться засідання Верховної Ради, де мають бути ухвалені необхідні закони для початку реалізації нової програми співпраці з Фондом.

Крім того, зазначається, що першочергову увагу було приділено питанням протидії пандемії коронавірусу. Єрмак висловив співчуття американській стороні у зв’язку з великими людськими втратами, які спричиняє вірус.

Також на зустрічі обговорили підсумки нещодавньої телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського та Державного секретаря США Майка Помпео.

"Сторони відзначили конструктивний характер цієї розмови та скоординували подальші дії з метою виконання досягнутих домовленостей", - додають в ОП.

Керівник Офісу Президента поінформував американського дипломата про ситуацію на Донбасі та стан переговорів з урегулювання конфлікту.

Крім того, Єрмак та Квін обговорили актуальні питання розвитку українсько-американської співпраці у торговельно-економічній та інших сферах.

Як повідомлялося, 6 квітня Президент України Володимир Зеленський і Державний секретар США Майк Помпео обговорили питання протидії коронавірусу та можливості отримання Україною кредитних гарантій від Сполучених Штатів Америки.

За даними сайту Worldоmeter, у світі зафіксовано 1 453 247 випадків COVID-19, зокрема 83 588 летальних, 309 807 осіб одужали.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.