Венедіктова: Єрмак дійсно пропонував людей на посади заступників генпрокурора

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак рекомендував очільниці Офісу генпрокурора Ірині Венедіктовій кандидатів на посади заступників.

Про це сама Венедіктова заявила в інтерв'ю виданню "Українська правда".

"Дивіться, ну, пан Єрмак мені правда рекомендував людей подивитися на заступників. Я подивилася і, на жаль, вони не підійшли мені", - зазначила вона.

Венедіктова при цьому наголосила, що Єрмак "жодним чином ні на чому не наполягав", а лише пропонував "подивитись та послухати" кандидатів.

"І я вам хочу сказати, що рекомендацій було більше, ніж кандидатів я взагалі подивилася. Всі: і народні депутати мені, звичайно, рекомендували, і люди, які активісти, дуже багато людей, і пов'язаних з владою, і непов'язаних давали рекомендації", - заявила генпрокурор.

При цьому Венедіктова зазначила, що у призначенні своїх заступників (Андрій Любович, Ігор Сидоренко та Ігор Мустеца - ред.) керувалась "суто професіональними критеріями".

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"У мене задача на сьогодні – відновити потужну державну інституцію. Тому, звичайно, логічно призначати заступників, які були прокурорами", - додала Венедіктова.

Як повідомляв Укрінформ, 17 березня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак представив працівникам Офісу генерального прокурора нового керівника відомства Ірину Венедіктову.

Верховна Рада 17 березня підтримала подання Президента про призначення на посаду генерального прокурора т.в.о. директора ДБР Ірини Венедіктової.

Президент своїми указами призначив Венедіктову на посаду генерального прокурора, звільнивши її від тимчасового виконання обов'язків директора Державного бюро розслідувань.