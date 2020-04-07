На посаду заступника глави МОЗ претендує колишня в.о. глави Одеської ОДА

На посаду заступника глави МОЗ претендує колишня в.о. глави Одеської ОДА

Укрінформ
Ексвиконувач обов'язків голови Одеської облдержадміністрації Світлана Шаталова претендує на посаду заступника міністра охорони здоров'я України. Раніше вона працювала в команді нинішнього міністра Максима Степанова, який очолював до 2019 року Одеську ОДА.

Претендентка на посаду заступника міністра Шаталова оприлюднила відповідну декларацію на сайті НАЗК, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як випливає з документа, киянка Шаталова торік отримала у вигляді зарплати на роботі в ОДА 383,9 тисячі гривень, володіє квартирою у столиці та земельною ділянкою в Чернігівській області. Чоловік Шаталової - Едуард також володіє квартирами в Києві та у Львові. Крім того, у сім'ї є певні заощадження в банківських установах.

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Варто зазначити, що до роботи на посаді заступника голови Одеської ОДА Шаталова працювала заступником директора з фінансово-економічних питань на держпідприємстві "Поліграфкомбінат "Україна", який очолював Степанов. Поліграфкомбінат виготовляє бланки паспортів, трудових книжок та інших офіційних документів.

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