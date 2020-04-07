На посаду заступника глави МОЗ претендує колишня в.о. глави Одеської ОДА

Ексвиконувач обов'язків голови Одеської облдержадміністрації Світлана Шаталова претендує на посаду заступника міністра охорони здоров'я України. Раніше вона працювала в команді нинішнього міністра Максима Степанова, який очолював до 2019 року Одеську ОДА.

Претендентка на посаду заступника міністра Шаталова оприлюднила відповідну декларацію на сайті НАЗК, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як випливає з документа, киянка Шаталова торік отримала у вигляді зарплати на роботі в ОДА 383,9 тисячі гривень, володіє квартирою у столиці та земельною ділянкою в Чернігівській області. Чоловік Шаталової - Едуард також володіє квартирами в Києві та у Львові. Крім того, у сім'ї є певні заощадження в банківських установах.

Варто зазначити, що до роботи на посаді заступника голови Одеської ОДА Шаталова працювала заступником директора з фінансово-економічних питань на держпідприємстві "Поліграфкомбінат "Україна", який очолював Степанов. Поліграфкомбінат виготовляє бланки паспортів, трудових книжок та інших офіційних документів.