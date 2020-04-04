Норвегія запевняє, що санкції проти РФ збережуться до повного виконання нею "Мінська"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністерка закордонних справ Норвегії Іне Еріксен Сьорейде провели телефонну розмову.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Як зазначається, під час телефонної розмови глави МЗС обговорили боротьбу з поширенням COVID-19, протидію спробам Росії послабити санкції, важливе місце України на порядку денному НАТО.

“Час мобілізувати всі ресурси. Я сподіваюся, що світ зможе за кілька місяців подолати пандемію. Втім, реалістично розумію, що треба готуватися до її наслідків для економік і суспільств, які можуть бути гіршими за вірус як такий”, - заявив Кулеба.

Глава МЗС України подякував за внесення Норвегією 14,5 млн євро до кризового фонду ООН задля протидії COVID-19, ресурси якого йдуть і на підтримку України.

Сьорейде поінформувала про вчорашню зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, на якому вони надали додаткову підтримку нашій державі. Вона запевнила, що Україна залишається високо на порядку денному Альянсу. Кулеба подякував за непохитну підтримку України.

Міністр звернув особливу увагу на результативну співпрацю України і Норвегії в ООН задля протидії спробам Росії підірвати санкції під прикриттям пандемії COVID-19. Глави МЗС погодилися, що одночасно з коронавірусною кризою у світі різко зріс обсяг дезінформації та пропаганди, яким потрібно спільно протидіяти.

Сьорейде запевнила Кулебу, що санкційний тиск на РФ буде зберігатися до повного виконання нею Мінських домовленостей. Вона підтвердила незмінність позиції Осло щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України, європейських та євроатлантичних прагнень нашої держави.

Кулеба звернувся до норвезької колеги з проханням сприяти захисту громадян України, які залишаються в Норвегії у час обмеження сполучення, та отримав запевнення у такому сприянні.

Кулеба також подякував за запрошення відвідати Норвегію, щойно мине пандемія, та прийняв його. У свою чергу, він запросив норвезьку колегу відвідати з візитом Київ. Вона також з радістю прийняла запрошення.