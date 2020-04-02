НАТО погодило новий пакет підтримки України і Грузії - Столтенберг

Міністри закордонних справ Північноатлантичного Альянсу, які провели сьогодні зустріч в режимі телеконференції з Брюсселем, погодили заходи з подальшого поглиблення партнерства з Україною і Грузією.

Про це у четвер під час віртуальної пресконференції за підсумками заходу розповів Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми вирішили надалі поглибити наше партнерство з Україною і Грузією, включаючи проведення навчань у стратегічному регіоні Чорного моря, спільну роботу з протидії гібридним загрозам, а також докласти зусилля для обміну даними авіаційних радарів, що зробить повітряний простір більш безпечним для всіх», - сказав керівник НАТО.

Відповідаючи на уточнювальне запитання від преси, він зауважив, що програма співпраці з Україною, окрім проведення спільних навчань, включатиме також доступ представників України до освітніх програм НАТО.

«Це ще один крок, ще один елемент дуже потужних та глибоких взаємин між НАТО і Україною», - додав Столтенберг.