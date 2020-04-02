Моніторингова місія ООН рекомендує скасувати закон про амністію майданівців – ДБР

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні рекомендує скасувати закон про амністію учасників Революції гідності.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Державного бюро розслідування.

Зазначається, що Моніторингова місія ООН з прав людини у 2020 році надала у звіті свої рекомендації щодо розслідування вбивств під час акцій протестів на Майдані.

У документів моніторингова місія наголошує, що у розслідуванні 98 вбивств відсутній прогрес у провадженнях про вбивства 43 осіб.

Серед головних перешкод для ефективного розслідування злочинів фахівцями ММПЛУ виділено такі фактори: недоукоплектованість судів слідчими суддями; недостатнє фінансування установ судових експертиз; так званий «закон про недоторканість», який не допускає проведення розслідування вбивств правоохоронців.

Моніторингова місія рекомендує Україні забезпечити незалежне та неупереджене розслідування всіх без виключення вбивств, скоєних під час протестів на Майдані Незалежності у Києві, а також змінити процедуру заочного провадження, дозволивши переглядати вирок суду після затримання обвинуваченого.

Крім того, пропонується скасувати «закон про недоторканність» та забезпечити явку в суд підозрюваних та обвинувачених, звільнених з-під варти.

В.о. директора ДБР Олександр Солоков вказав на необхідності врахування слідчими підрозділами бюро рекомендацій моніторингової місії ООН у своїй роботі.

«Для Державного бюро розслідувань як правоохоронного органу головним завданням є встановлення всіх осіб, причетних до злочинів, які мали місце під час масових акцій протестів Революції Гідності. Тому Бюро не може ігнорувати рекомендації міжнародної організації такого рівня і врахує їх у подальшій роботі», - зазначив Соколов.

Як повідомлялося, раніше в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова виступила за скасування закону щодо недопущення переслідування учасників Революції Гідності. За її словами, існує протиріччя між Законом "Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України" від 2014 року, і Кримінально-процесуальним кодексом України.

Вона нагадала, що у період подій Майдану було вбито 78 мітингувальників і 13 правоохоронців.

Верховна Рада 21 лютого 2014 року прийняла закон про недопущення переслідування учасників акцій протестів, що передбачає позбавлення як кримінальної, так і адміністративної відповідальності всіх осіб, які були затримані під час акцій протестів.