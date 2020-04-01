Представник України при ЄС вважає спроби Росії послабити санкції “нездійсненною задумкою”

Представник України при Європейському Союзі Микола Точицький прогнозує, що Росії не вдасться використати ситуацію з COVID-19 на свою користь і домогтися послаблення міжнародних санкцій

Про це дипломат написав у статті для «Європейської правди».

«Розмивання санкційної політики ЄС щодо Росії наразі виглядає як нездійсненна кремлівська задумка. Нещодавно Євросоюз продовжив персональні санкції на наступний піврічний період. Триває робота над тим, щоб у разі подальшого невиконання Росією Мінських домовленостей у повному обсязі були продовжені і секторальні санкції», - зазначив Точицький.

У цьому контексті він зауважив, що в заяві Європейської служби зовнішньої діяльності від 27 березня чітко позначена відповідальність Росії за продовження збройної агресії проти України. Зокрема, ЄС висловив очікування, що «Росія використає свій суттєвий вплив на збройні формування для того, аби добитися стійкого і мирного політичного урегулювання конфлікту на сході України», нагадав Точицький.

Представник України при Європейському Союзі також звернув увагу на те, що декому хотілося б скористатися пандемією, щоб зруйнувати не лише єдність Євросоюзу, але й відкласти на далеку полицю питання стратегічної співпраці ЄС з країнами-партнерами.

«Ми вже бачимо, як Росія намагається використати ситуацію з COVID-19 на свою користь. Чуємо заклики до послаблення міжнародних санкцій. У РФ не приховують прагнення до ерозії засадничих принципів та цінностей. Проте хочу розчарувати таких "деструктивних стратегів". У діалозі України з Євросоюзом немає жодних ризиків, які б могли призвести до зміни засадничих принципів нашої стратегічної співпраці», - запевнив представник України при ЄС