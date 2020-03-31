Депутат Лерос каже, що одна з відкритих проти нього справ - за мурал на "Осокорках"

Народний депутат Гео Лерос (фракція партії «Слуга народу») заявляє, що стосовно нього відкрили кілька кримінальних справ, у тому числі за мурал на станції метро "Осокорки", і звинувачує в причетності до цього главу Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Варто було Єрмаку в неділю публічно звернутися до мене з погрозами, спустивши на мене СБУ з ДБР, як у понеділок вранці було на мене зареєстровано справу за 4 статтями, добре змовились. Тепер щодня на мене реєструють нову кримінальну справу", - заявив він.

Водночас юрист Масі Найєм на своїй сторінці у Facebook виклав частину документа, який нібито СБУ надіслала Державному бюро розслідувань стосовно Лероса. У ньому, зокрема, йдеться про те, що Лерос на посаді радника міністра інформполітики та радника мера Києва нібито лобіював виділення 3,7 млн ​​гривень з державного бюджету на арт-проект Art United Us, одним з яких є мурал на станції метро "Осокорки", що підпадає під ч. 4 ст 190 ККУ (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій).

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Як повідомлялося, 29 березня народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос опублікував у Facebook кілька відео, на яких нібито брат глави ОП Андрія Єрмака Денис обговорює із співрозмовниками питання про призначення на державні посади.

У свою чергу Андрій Єрмак заявив, що подасть заяви в Службу безпеки і Державне бюро розслідувань у зв'язку з оприлюдненими відео з його братом.

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Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький порушив кримінальну справу за зверненням народного депутата з фракції «Слуга народу» Гео Лероса про отримання хабарів при призначенні на державні посади.

30 березня Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу за заявою глави Офісу Президента України Андрія Єрмака в зв'язку з поширенням матеріалів про нібито продаж державних посад.