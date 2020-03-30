ДБР відреагувало на заяву Єрмака і відкрило справу за чотирма статтями

Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу за заявою глави Офісу Президента України Андрія Єрмака у зв’язку з поширенням матеріалів про нібито продаж державних посад.

Про це повідомили Укрінформу у пресслужбі відомства.

"Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування за фактом поширення народним депутатом України відео за участю особи, схожої на брата голови Офісу Президента України", - сказали у бюро.

Відомості до ЄРДР внесені Офісом Генерального прокурора за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених Кримінальним кодексом:

ч. 2 ст. 190 - шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб,

ч. 2 ст. 344 - втручання у діяльність державного діяча, вчиненого особою з використанням свого службового становища,

ч. 2 ст. 328 - розголошення державної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки,

ч. 1 ст. 364 - перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.

Як повідомлялося, 29 березня народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос опублікував у Facebook кілька відео, на яких нібито брат глави ОП Андрія Єрмака обговорює зі співрозмовниками питання призначення на державні посади.

У свою чергу Андрій Єрмак заявив, що подасть заяви до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань у зв’язку із оприлюдненим відео з його братом Денисом Єрмаком.

Також керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький порушив кримінальну справу за зверненням народного депутата з фракції "Слуга народу" Гео Лероса щодо отримання хабарів під час призначення на державні посади.