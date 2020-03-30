ДБР відреагувало на заяву Єрмака і відкрило справу за чотирма статтями
Про це повідомили Укрінформу у пресслужбі відомства.
"Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування за фактом поширення народним депутатом України відео за участю особи, схожої на брата голови Офісу Президента України", - сказали у бюро.
Відомості до ЄРДР внесені Офісом Генерального прокурора за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених Кримінальним кодексом:
ч. 2 ст. 190 - шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб,
ч. 2 ст. 344 - втручання у діяльність державного діяча, вчиненого особою з використанням свого службового становища,
ч. 2 ст. 328 - розголошення державної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки,
ч. 1 ст. 364 - перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.
Як повідомлялося, 29 березня народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос опублікував у Facebook кілька відео, на яких нібито брат глави ОП Андрія Єрмака обговорює зі співрозмовниками питання призначення на державні посади.
У свою чергу Андрій Єрмак заявив, що подасть заяви до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань у зв’язку із оприлюдненим відео з його братом Денисом Єрмаком.
Також керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький порушив кримінальну справу за зверненням народного депутата з фракції "Слуга народу" Гео Лероса щодо отримання хабарів під час призначення на державні посади.