Відео з «братом Єрмака»: САП відкрила справу

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький порушив кримінальну справу за зверненням народного депутата з фракції «Слуга народу» Гео Лероса щодо отримання хабарів під час призначення на державні посади.

Відповідна інформація оприлюднена на сторінці відомства у Facebook.

«Заступником генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким зареєстровано кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом під час призначення осіб на посади до органів державної влади», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до САП звернувся народний депутат Гео Лерос щодо вчинення корупційних злочинів під час призначення конкретних осіб на посади голови обласної державної адміністрації та директора державного підприємства. У своєму зверненні депутат просить перевірити причетність керівництва Офісу Президента України до вчинення вказаного злочину.

30 березня 2020 року відомості про можливе вчинення кримінального правопорушення внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Досудове розслідування доручили провести детективам Національного антикорупційного бюро.

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Як повідомлялося, 29 березня народний депутат Гео Лерос опублікував у Facebook кілька відео, на яких нібито брат глави ОП Андрія Єрмака обговорює зі співрозмовниками питання призначення на державні посади.

У свою чергу Андрій Єрмак заявив, що подасть заяви до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань у зв’язку із оприлюдненим відео з його братом Денисом Єрмаком.