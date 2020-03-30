Шмигаль назвав причину звільнення Ємця і Уманського

Колишні міністри охорони здоров'я Ілля Ємець та фінансів Ігор Уманський здатні проводити довгострокові реформи, але нині Україна потребує швидких дій.

Про це написав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram після звільнення урядовців парламентом.

"Ілля Ємець та Ігор Уманський професіонали, які здатні реалізовувати довгострокові реформи. Але наразі країна вимагає швидких дій. Саме тому було прийнято рішення подати до Верховної Ради постанови про звільнення міністра охорони здоров’я та міністра фінансів", - зазначив глава уряду.

Водночас він висловив сподівання, що Ємець і Уманський надалі продовжать допомагати урядовій команді.

Шмигаль також зазначив, що нинішній Кабмін працює менш як місяць, проте виклики, з якими стикнувся, не відчував на собі жоден уряд за останні роки. За його словами, під час режиму надзвичайної ситуації один день рахується за місяць.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 30 березня, парламент провів два позачергових засідання, на одному з яких звільнив міністрів фінансів Ігоря Уманського та охорони здоров'я Іллю Ємця.

Водночас депутати не змогли призначити їм наступників. На підтримку кандидатури Максима Степанова на посаду глави МОЗ було лише 217 голосів, за Сергія Марченка, запропонованого на посаду міністра фінансів, проголосували 223 депутати.