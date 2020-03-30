Судам можуть дозволити засідання в режимі відеоконференції

Парламент планує тимчасово змінити правила судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні на період карантину.

Відповідний законопроєкт №3276 буде розглянутий під час позачергового засідання парламенту 30 березня, передає Укрінформ.

Так, законопроєктом пропонується внести до Кримінального процесуального кодексу зміни, що передбачають тимчасове, на період карантину, встановлення особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних провадженнях, та розгляду окремих питань під час судового провадження, а саме:

- якщо у конкретному суді неможливо визначити слідчого суддю для розгляду клопотання, за мотивованим поданням цього суду воно може бути передано до іншого суду, визначеного судом апеляційної інстанції або головою Касаційного кримінального суду Верховного Суду;

- у разі неможливості суддею розглянути клопотання про обрання або продовження запобіжного заходу - тримання під вартою, воно може бути передано на розгляд до іншого судді або розглянуто головуючим чи іншим суддею зі складу колегії суддів, якщо справа розглядається колегіально, або може бути передано для розгляду до іншого суду;

- судове засідання на досудовій і судовій стадії кримінального провадження за рішенням суду може проходити у режимі відеоконференції.

Між тим, клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у режимі відеоконференції може бути розглянуто слідчим суддею (судом), виключного якщо підозрюваний (обвинувачений) проти цього не заперечуватиме.

Сторону обвинувачення планується зобов’язати подавати клопотання про продовження строку тримання під вартою подавати не пізніше ніж за десять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Участь захисника у судовому засіданні на час карантину буде забезпечується відповідно до вимог чинного КПК.

Таким чином, на період карантину буде гарантовано дотримання завдань та принципів кримінального провадження, вказують законодавці.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у відеозверненні 29 березня зазначив, що позачергове засідання парламенту має відбутися в понеділок, 30 березня. Зеленський, зокрема, закликав парламентаріїв ухвалити два законопроєкти, після чого Україна зможе отримати підтримку від міжнародних фінансових партнерів у розмірі щонайменше десяти мільярдів доларів.

За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, 30 березня може відбутися відразу два позачергових засідання Верховної Ради.