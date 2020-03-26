Уряд ліквідував два державні агентства - спорту та розвитку молоді

Кабінет міністрів ухвалив рішення ліквідувати Державне агентство спорту і Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства і утворити відповідні ліквідаційні комісії.

Відповідна постанова від 25 березня опублікована на Урядовому порталі.

"Кабінет міністрів України постановляє: 1. Ліквідувати Державне агентство спорту і Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства. 2. Установити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог становить один місяць", - йдеться у документі.

Також уряд постановив утворити комісії з ліквідації Державного агентства спорту і Державного агентства розвитку молоді та громадянського суспільства.

Згідно з рішенням, головою двох комісій з ліквідації затверджено директора департаменту економіки та фінансів у сфері спорту Міністерства культури, молоді та спорту Юрія Музику.

Голові комісій уряд доручив затвердити їх персональний склад та забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією Державного агентства спорту і Державного агентства розвитку молоді та громадянського суспільства. Також голова комісій має поінформувати у двомісячний строк Кабінет міністрів України про результати проведеної роботи.

Як повідомлялося, 4 грудня 2019 року Кабінет міністрів на чолі з Олексієм Гончаруком створив сім нових центральних органів виконавчої влади у сферах культури, молоді та спорту в межах бюджету об’єднаного Міністерства культури, молоді та спорту.

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Так, згідно з постановою, було створено: Державне агентство України з питань мистецтв; Державне агентство України з питань мистецької освіти; Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства України; Державне агентство спорту України; Державне агентство розвитку туризму України; Державну інспекцію культурної спадщини України; Державну службу охорони культурної спадщини України.

Верховна Рада 4 березня затвердила новий Кабмін на чолі із Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. МКМС вирішили знову розділити – на Міністерство молоді та спорту та Міністерство культури та інформаційної політики.