Кабмін призначив тимчасову очільницю Міносвіти

Тимчасове виконання обов’язків міністра освіти і науки України покладено на Любомиру Мандзій.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду, повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

“Це дуже велика відповідальність. У зв’язку з пандемією коронавірусу та всеукраїнським карантином перед Міністерством стоїть безліч нагальних викликів та проблем. І найважливіше – ми не маємо часу на повільні рішення: нам потрібно реагувати тут і зараз, вирішити питання закінчення навчального року, проведення вступної кампанії та багато іншого”, – відзначила Мандзій.

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Любомира Мандзій народилася 10 травня 1973 року у с. Опака Дрогобицького району Львівської області.

1995-го закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Географія».

Упродовж 1998-2001 рр. за спеціальністю «Політичні інститути та процеси» навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2003 р. захистила дисертацію на звання кандидата політичних наук. 2008 року отримала вчене звання доцента.

З 2001 року до 2016 року працювала на кафедрі політології філософського факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

Протягом 2016-2019 рр. – директор департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації. У липні 2019 року перемогла у конкурсі на посаду начальника управління Державної служби якості освіти у Львівській області.

11 вересня 2019 р. Любомира Мандзій була призначена на посаду заступника міністра освіти і науки України Ганни Новосад. Вільно володіє польською мовою, а також має достатній рівень англійської.