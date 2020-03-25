ЦВК отримала біля 40 пропозицій щодо лібералізації порядку зміни виборчої адреси

Центральна виборча комісія отримала близько 40 пропозицій від органів державної і місцевої влади, громадських організацій і громадян щодо підготовки Порядку розгляду звернення виборця щодо зміни виборчої адреси.

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

"До ЦВК надійшло близько 40 різноманітних пропозицій від органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, окремих громадян. Зазначені пропозиції, окрім іншого, спрямовані на спрощення та лібералізацію процедури зміни виборчої адреси на іншу, ніж адреса зареєстрованого місця проживання", - ідеться в повідомленні.

У ЦВК нагадали, що 12 березня на офіційному вебсайті комісії було оприлюднено проєкт Порядку розгляду звернення виборця щодо зміни виборчої адреси на іншу, ніж адреса зареєстрованого місця проживання.

"Ухвалення цього документу сприятиме реалізації громадянами свого права голосу на виборах. Особливої актуальності він набуває в контексті майбутніх місцевих виборів та можливої участі в них внутрішньо переміщених осіб. Адже Виборчим кодексом України встановлено, що належність громадянина до територіальної громади та місце проживання на відповідній території визначаються його виборчою адресою (крім випадків, передбачених законом)", - пояснили в Центрвиборчкомі.

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Водночас ЦВК звернулася до громадськості з пропозицією долучитися до підготовки зазначеного Порядку та надати свої пропозиції і зауваження до нього до 20 березня включно.

У ЦВК пообіцяли найближчим часом узагальнити, обговорити всі надіслані пропозиції та визначитися щодо їх врахування під час остаточного ухвалення Порядку. Водночас зазначається, що питання щодо обговорення документа у форматі відкритої наради буде вирішуватися з огляду на епідеміологічну ситуацію в країні.