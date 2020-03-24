На довиборах у Раду перемогла Юлія Світлична - ЦВК

Центральна виборча комісія встановила офіційні результати проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 179 та визнала обраним народним депутатом ексголову Харківської ОДА Юлію Світличну.

Відповідне рішення ухвалено на засідання ЦВК у вівторок, яке транслювалося наживо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вважати обраним народним депутатом України Світличну Юлію Олександрівну, 1984 року народження, освіта вища, виконавчий директор ГО "Єдність та розвиток", проживає у місті Харкові, безпартійна, самовисування, яка одержала більшу відносно інших кандидатів у народні депутати, які балотуватися в ОВО №179, кількість голосів ... - 30 тисяч 194", - зазначила член ЦВК Ірина Єфремова.

За її словами, рішення ЦВК прийнято на підставі протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в ОВО №179.

Голова ЦВК Олег Діденко додав, що після опублікування відповідного протоколу Світлична повинна у 20-денний термін подати до Центрвиборчкому необхідні документи для її реєстрації народним депутатом.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 березня відбулися проміжні вибори народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 179 у Харківській області.

Результати проміжних виборів офіційно мали бути встановлені не пізніше, як на пʼятнадцятий день з дня голосування, тобто до 30 березня 2020 року включно.

На позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року у цьому окрузі переміг кандидат від «Слуги народу» Олексій Кучер. У листопаді 2019 року Президент Володимир Зеленський призначив Кучера головою Харківської ОДА.