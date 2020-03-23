Гончарук каже, що його уряд розглядав три сценарії розвитку ситуації з коронавірусом

Експрем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що його уряд від самого початку епідемії коронавірусу у світі стежив за ситуацією.

Про це він написав у Facebook, коментуючи звинувачення в недбалості під час здійснення заходів, спрямованих на протидію Covid-19.

"Ще задовго до отримання листа від РНБО наші фахівці з Міністерства охорони здоров'я України на чолі з Зоряною Скалецькою були в активній комунікації з фахівцями Всесвітньої організації охорони здоров'я та слідкували за ситуацією", - зазначив Гончарук.

За його словами, уряд утворив відповідний штаб, запровадив стан підвищеної готовності та розробив відповідний алгоритми дій.

"31 січня, у день отримання листа (від РНБО - ред.), я невідкладно скликав нараду та відреагував терміновим дорученням... 3-го лютого на засіданні уряду ми схвалили Національний план протиепідеміологічних заходів, спрямований на запобігання поширення 2019-nCoV. В якому, серед іншого, було і доручення вивчити можливість введення тимчасової заборони експорту у разі виявленні загрози дефіциту таких товарів в Україні", - повідомив Гончарук.

За його словами, також були введені тимчасові обмеження та умови стосовно людей, які поверталися з Китаю, була поновлена посада головного санітарно-епідеміологічного лікаря, який і зараз координує роботу всіх медиків у країні.

"Ми були в постійному контакті з регіонами — провели навчання медичних працівників, почали готувати заклади, ввели температурний скриніг на кордонах, запустили інформаційно-роз’яснювальні кампанії. Якщо потрібен детальний звіт про виконання плану — наші міністри з легкістю його нададуть", - наголосив Гончарук.

Він заявив, що на початок лютого розглядались три сценарії розвитку ситуації в Україні: без заражень всередині країни, у разі невеликої кількості заражень та пандемія.

Читайте також: САП відкрила справу через відмову уряду Гончарука обмежити експорт медзасобів

"Дії уряду мали бути відповідними до ситуації. На той момент жодного випадку зараження в країні не було. Тому заборону експорту планували за умови діагнозу першого випадку. Це сталось 3 березня, а вже наступного дня змінили уряд. Заборону нові урядовці ввели за тиждень, як ми й розглядали в одному зі сценаріїв", - стверджує експрем'єр і закликав у нинішній ситуації не шукати "крайніх".

Як повідомлялося, згідно з постановою Кабінету міністрів, з 18 березня по 3 квітня в Україні запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також з 17 березня припинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі.

З 18 березня по 3 квітня заборонено перевезення більше 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, в автобусах на міських маршрутах.

Крім того, з 17 березня в Україні заборонено проведення всіх масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних тощо), у яких бере участь понад 10 осіб.

З 12 березня до 3 квітня припинено навчання в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти.

Фото: КМУ