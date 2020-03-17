Єрмак представив Венедіктову в Офісі генпрокурора

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак представив працівникам Офісу генерального прокурора нового керівника відомства Ірину Венедіктову.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«Переконаний, що Офіс генерального прокурора буде працювати ефективно, буде на сторожі українського законодавства і відповість на всі виклики суспільства, яке чекає, в першу чергу, на законність, на справедливість», - наголосив Єрмак.

Характеризуючи нового очільника відомства, він назвав її професіоналом, який виправдає великі сподівання, покладені наразі на Офіс генпрокурора.

У свою чергу Венедіктова подякувала за довіру та закликала колектив до конструктивної і позитивної співпраці.

«Я дуже поважаю інституцію, в якій я зараз знаходжуся, я розумію, що ви професіонали, які не один рік поклали на те, щоб прокуратура України була ефективною в трикутнику правосуддя, тому, звичайно, все найкраще і найкращі ваші якості ми будемо залучати», - підкреслила вона.

Як повідомлялося, Верховна Рада 17 березня підтримала подання Президента про призначення на посаду генерального прокурора т.в.о. директора ДБР Ірину Венедіктову.

Президент своїми указами призначив Ірину Венедіктову на посаду генерального прокурора, звільнивши її від тимчасового виконання обов'язків директора Державного бюро розслідувань.