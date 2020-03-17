Стало відомо, хто тимчасово очолить ДБР

Обов'язки директора Державного бюро розслідувань виконуватиме Олександр Соколов.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"У зв’язку з призначенням Ірини Венедіктової генеральним прокурором виконувати повноваження директора ДБР буде заступник директора Олександр Соколов", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Верховна Рада 17 березня підтримала подання президента про призначення на посаду генерального прокурора в.о. директора ДБР Ірину Венедіктову.

Президент своїми указами призначив Ірину Венедіктову на посаду генерального прокурора, звільнивши її від тимчасового виконання обов'язків директора Державного бюро розслідувань.