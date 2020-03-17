Рада перенесла низку слухань на осінь

Низку парламентських слухань, зокрема й на тему «Стратегія деокупації та реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя», перенесено на четверту сесію.

Це передбачено постановою «Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину в Україні» (№3218), яку підтримали 358 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Цим документом визначається необхідність внести зміни до календарного плану проведення третьої сесії Верховної ради ІХ скликання щодо роботи парламенту в березні–квітні 2020 року, передбачивши, що в період із 10:00 17 березня до 3 квітня 2020 року роботу в комітетах, комісіях, депутатських фракціях і групах.

При цьому постанова визначає, що в період дії карантину Голова ВР у разі ухвалення урядом рішення про продовження карантину в Україні може прийняти рішення про продовження роботи парламенту в режимі роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях і групах.

Водночас із метою вирішення парламентом невідкладних питань, пов’язаних із ситуацією в Україні, та необхідністю прийняття у зв’язку з цим відповідних рішень, пленарні засідання ВР скликаються спікером на пропозицію Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп. У такому разі спікер зобов’язується не пізніш як за два дні до дня засідання інформувати народних депутатів про час і місце його проведення.

Водночас, згідно з ухваленою постановою, на четверту сесію Верховної Ради ІХ скликання, переносяться дати проведення парламентських слухань на теми: «Стратегія деокупації та реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя» (мали відбутися 18 березня), «Проблеми виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини» (мали відбутися 25 березня), «Захист інвестицій в житлову нерухомість та шляхи вирішення проблем постраждалих інвесторів» (мали відбутися 8 квітня), «Кібербезпека, критична інфраструктура, електронні комунікації в Україні: стан, проблеми, шляхи їх вирішення» (мали відбутися 15 квітня) та «Чорнобильська катастрофа. Стан соціальної захищеності постраждалих осіб та актуальні завдання подолання наслідків» (мали відбутися 18 травня).

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Відповідно до Регламенту четверта сесія ВР має розпочатися першого вівторка вересня.

Окрім того, згідно з ухваленою постановою, положення про акредитацію журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Верховній Раді України доповнюється пунктом 6.1. такого змісту: «У разі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або встановлення карантину на території України журналісти і технічні працівники засобів масової інформації, акредитовані при Верховній Раді України, допускаються до будинків та окремих приміщень Верховної Ради України за додатковою акредитаційною карткою, умови і порядок видачі якої визначаються Головою Верховної Ради України».