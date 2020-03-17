Рада перенесла низку слухань на осінь
Це передбачено постановою «Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину в Україні» (№3218), яку підтримали 358 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Цим документом визначається необхідність внести зміни до календарного плану проведення третьої сесії Верховної ради ІХ скликання щодо роботи парламенту в березні–квітні 2020 року, передбачивши, що в період із 10:00 17 березня до 3 квітня 2020 року роботу в комітетах, комісіях, депутатських фракціях і групах.
При цьому постанова визначає, що в період дії карантину Голова ВР у разі ухвалення урядом рішення про продовження карантину в Україні може прийняти рішення про продовження роботи парламенту в режимі роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях і групах.
Водночас із метою вирішення парламентом невідкладних питань, пов’язаних із ситуацією в Україні, та необхідністю прийняття у зв’язку з цим відповідних рішень, пленарні засідання ВР скликаються спікером на пропозицію Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп. У такому разі спікер зобов’язується не пізніш як за два дні до дня засідання інформувати народних депутатів про час і місце його проведення.
Водночас, згідно з ухваленою постановою, на четверту сесію Верховної Ради ІХ скликання, переносяться дати проведення парламентських слухань на теми: «Стратегія деокупації та реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя» (мали відбутися 18 березня), «Проблеми виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини» (мали відбутися 25 березня), «Захист інвестицій в житлову нерухомість та шляхи вирішення проблем постраждалих інвесторів» (мали відбутися 8 квітня), «Кібербезпека, критична інфраструктура, електронні комунікації в Україні: стан, проблеми, шляхи їх вирішення» (мали відбутися 15 квітня) та «Чорнобильська катастрофа. Стан соціальної захищеності постраждалих осіб та актуальні завдання подолання наслідків» (мали відбутися 18 травня).
Відповідно до Регламенту четверта сесія ВР має розпочатися першого вівторка вересня.
Окрім того, згідно з ухваленою постановою, положення про акредитацію журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Верховній Раді України доповнюється пунктом 6.1. такого змісту: «У разі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або встановлення карантину на території України журналісти і технічні працівники засобів масової інформації, акредитовані при Верховній Раді України, допускаються до будинків та окремих приміщень Верховної Ради України за додатковою акредитаційною карткою, умови і порядок видачі якої визначаються Головою Верховної Ради України».