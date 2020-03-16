Президент внесе подання на призначення Венедіктової генпрокурором – депутат

Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради подання на призначення т.в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктової на посаду генерального прокурора.

Про це журналістам повідомив народний депутат Олександр Качура за підсумками зустрічі Президента з членами фракції "Слуга народу", передає кореспондент Укрінформу.

"Завтра також може бути прийняте кадрове питання - це міністр економіки та генеральний прокурор України. Я тут можу відкрити секрет, який для вас уже, мабуть, не є секретом, що пані Венедіктова буде внесена поданням Президента на посаду генерального прокурора", - сказав Качура.

Як повідомляв Укрінформ, 5 березня Верховна Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, що тягне за собою його відставку.

Президент Володимир Зеленський у грудні 2019 року звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив в.о. керівника бюро Ірину Венедіктову.