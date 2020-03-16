Президент внесе подання на призначення Венедіктової генпрокурором – депутат
Про це журналістам повідомив народний депутат Олександр Качура за підсумками зустрічі Президента з членами фракції "Слуга народу", передає кореспондент Укрінформу.
"Завтра також може бути прийняте кадрове питання - це міністр економіки та генеральний прокурор України. Я тут можу відкрити секрет, який для вас уже, мабуть, не є секретом, що пані Венедіктова буде внесена поданням Президента на посаду генерального прокурора", - сказав Качура.
Як повідомляв Укрінформ, 5 березня Верховна Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, що тягне за собою його відставку.
Президент Володимир Зеленський у грудні 2019 року звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив в.о. керівника бюро Ірину Венедіктову.