Високий представник ЄС відклав візит до України через коронавірус

Високий Представник ЄС Жозеп Боррель відклав свій перший візит до України, який був запланований на 15 березня. Причиною такого відтермінування стало поширення Covid-19 та заходи, що вживаються для його стримування.

Про це Боррель повідомив міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу, інформує сайт Європейської служби зовнішніх дій.

«Високий представник ЄС Жозеп Боррель провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, щоб проінформувати його про таке рішення та обговорити питання обопільного інтересу. Він підкреслив, що Україна залишається пріоритетним партнером для Європейського Союзу», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ЄС буде продовжувати рішуче підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України, а також її зусилля у реформах. ЄС вітає кроки, які здійснюються керівництвом України для вирішення конфлікту на Сході України. З огляду на наближення шостої річниці незаконної анексії Кримського півострова, ЄС підтвердив, що не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя Росією.

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Як повідомлялося, станом на ранок 15 березня, за даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, усього у світі було зафіксовано 156 400 випадків зараження новим коронавірусом, померли 5833 людини, одужали 73 968 осіб.

В Україні підтверджено 3 випадки Covid-19, один з них - летальний.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію Covid-19.