Проєкт указу про перехідне правосуддя доопрацюють — постпред Президента в АРК

Проєкт указу Президента про концепцію перехідного правосуддя буде доопрацьовано згідно з отриманими зауваженнями та рекомендаціями.

Про це в коментарі Укрінформу сказав постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.

«Думаю, що ми проєкт указу Президента про концепцію перехідного правосуддя доопрацьовуватимемо в робочому порядку, тому що це досить нова тема для суспільства. По суті, концепція перехідного правосуддя складається з чотирьох елементів: заходи із відшкодування шкоди жертвам збройного конфлікту; притягнення осіб, винних у вчиненні тяжких злочинів, до відповідальності; реалізація права знати правду про перебіг подій збройного конфлікту; інституційні реформи як гарантія неповторення збройного конфлікту», - сказав він.

Кориневич відзначив конструктив, з яким представники органів державної влади поставилися до цього проєкту: «Ми отримали коментарі, зауваження, абсолютно адекватні, професійні».

Постпред також наголосив на важливості цього документа. «Національна модель перехідного правосуддя для України – це те, що говорить нам, як вийти з ситуації окупації та збройного конфлікту та перейти до стану миру, реінтеграції наших територій і громадян. Це, по суті, частина стратегії деокупації та реінтеграції наших громадян», - пояснив він.

Кориневич висловив сподівання, що документ буде прийнятий найближчими місяцями.