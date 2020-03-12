Кабмін перепризначив Авакову усіх шістьох заступників

Кабмін перепризначив Авакову усіх шістьох заступників

Укрінформ
Уряд звільнив усіх заступників міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і знову призначив їх на посади.

Відповідні розпорядження, датовані 11 березня, розміщені на Урядовому порталі.

Зокрема, рішення щодо звільнення Сергія Гончарова - під номером № 233-р, а щодо призначення — під номером № 239-р.

Рішення щодо звільнення Сергія Ярового - під номером № 230-р, а щодо призначення — під номером № 236-р.

Рішення щодо звільнення Олександра Гогілашвілі - під номером № 232-р, а щодо призначення — під номером № 238-р.

Рішення щодо звільнення Тетяни Ковальчук — під номером № 234-р, а щодо призначення — під номером № 240-р.

Рішення щодо звільнення Антона Геращенка — під номером № 231-р, а щодо призначення - під номером № 237-р.

Рішення щодо звільнення Катерини Павліченко — під номером № 235-р, а щодо призначення — під номером № 241-р.

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Як повідомлялося, 26 вересня Кабмін призначив Авакову саме цих 6 заступників - Сергія Ярового, Катерину Павліченко, Олександра Гогілашвілі, Тетяну Ковальчук, Сергія Гончарова, Антона Геращенка.

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